Eva-Lotta i Piteå längtar till scenen: ”Älskar att visa vem jag är”

Skådespelaren Eva-Lotta Stenberg byter scenkläder flera gånger under musikalen, bland annat spelar hon en såg som ska rädda havets vänner. – Jag är lite pirrig. Jag har ganska många roller och två är ganska lika så det är lätt att säga fel, säger hon.Eva-Lotta och de andra musikalartisterna har väntat länge på premiären. Att få uttrycka sig och dansa på scen framför en storpublik ligger väldigt nära hjärtat.

– Efter den förra musikalen skrev jag ett brev till våra regissörer Elvira och Linn för att tacka dem för att de hjälpt mig uppfylla min dröm.

