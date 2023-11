Europa rustar för ovädret Ciarán

Stormen Ciarán nådde under onsdagskvällen delar av Nordirland och sydvästra England och tros slå hårt även mot södra Wales. Som värst befaras vindarna nå styrkor som enligt AP inte uppmätts i Europa på över ett årtionde.

Onsdagskvällen var förhållandevis lugn i Frankrike, men under natten till torsdag väntas Ciarán slå till. – Det är när det är lugnt som vi måste förbereda oss, säger Eric Brocardi, talesperson för franska brandväsendet till tv-kanalen BFM, och råder alla i de berörda områdena att hålla sig inomhus.

Också längs den engelska sydkusten tros vinden nå orkanstyrka, 36 meter i sekunden, och där varnas för nedfallande träd och takpannor som lossnat. Regnet tros dock orsaka större problem, eftersom marken på flera ställen fortfarande är sank efter ovädret Babets framfart i mitten av oktober.

Flera kommuner har delat ut sandsäckar, och Wales tros drabbas hårdast av regn på uppemot 80 millimeter under torsdagen. Ciarán väntas slå hårt även mot såväl Belgien och Nederländerna som norra Spanien. I alla tre länderna har myndigheterna gått ut med varningar, främst vid kusterna.

