EU och Kina i kamp om världsordningen

Tioårsjubileet firades med pompa och ståt i Beijing med Vladimir Putin som hedersgäst. Färre ministrar än vid tidigare toppmöten var där i vimlet, och bara en statsminister från EU; unionens enfant terrible, Viktor Orban, sågs glatt samtala med Putin, en efterlyst krigsförbrytare. Det var en bild som väckte stor avsky i resten av EU.

Kinas inflytande har vuxit på bekostnad av Europas senfärdighet, bland annat har färdiga europeiska handelsavtal dragit ut på tiden i Latinamerika och EU har i huvudsak velat diskutera migrationsfrågor med Afrika. Nu har EU vaknat till och lanserat ett eget initiativ – Global Gateway. Den firar nu två år och i förra veckan hölls ett stort toppmöte med inbjudna länder i Bryssel.

Detta i bjärt konstrast till Kina som inte bryr sig om miljökrav i sina investeringar, inte heller arbetsrätt. För övrigt skeppas ofta kinesiska arbetare över så det skapas inte så många nya jobb i mottagarländerna och lånen ska betalas tillbaka med skyhöga räntor (mer än dubbelt så höga som IMF:s lån). Detta har resulterat i stora skuldsättningar för många länder.

Att Europa och USA vill ha tillgång till känsliga jordartsmetaller och mineraler för den gröna omställningen, och därmed minska beroendet av kinesisk import, kan leda till gemensamma projekt där EU hjälper till att investera i en hållbar lokal ekonomi i till exempel Afrika.

