EU inför förbud mot Metas riktade reklam

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. EU:s dataskydd inför förbud för Meta att inhämta data för annonsering. Arkivbild. Bild: Thibault Camus/AP/TT skapa riktad reklam till användaren.

EU:s dataskyddsstyrelse (EDPB) skriver i beslutet att förbudet gäller framtagande av personliga data för att skapa reklam som bygger på användarens beteende. Meta meddelade tidigare i veckan att användare i Europa ska erbjudas en betaltjänst så att de slipper reklam på de sociala nätverken. En representant för Meta sade på onsdagen att erbjudandet med prenumerationstjänsten uppfyller regelkraven.

Meta-representanten sade att företaget samarbetat med EDPB för att nå ett resultat, vilket onsdagens beslut omkullkastar. Beskedet från EDPB innebär att Irland, där Meta har sin bas för den europeiska verksamheten, måste genomföra beslutet inom två veckor och se till att det vinner laga kraft inom tre veckor.

Förbudet kan innebära ett kraftigt ekonomiskt bakslag för Meta, som beräknas ha omkring 300 miljoner dagliga användare av Facebook i Europa.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.