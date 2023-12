Eskalering av konflikten mellan Israel och Hamas

Efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober har situationen eskalerat till ett fullskaligt krig. Israel har genomfört flygangrepp, markinvasion och en skärpt blockad mot Gaza. SVT rapporterar live från kriget. Efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober har situationen eskalerat till ett fullskaligt krig. Israel har genomfört flygangrepp, markinvasion och en skärpt blockad mot Gaza. SVT rapporterar live från kriget.Vid klockan 21.

00 svensk tid skulle FN:s säkerhetsråd ha röstat om en resolution om vapenvila som tagits fram under ledning av Förenade Arabemiraten. Nu skjuts omröstningen upp och förväntas genomföras senast under tisdagen, rapporterar Under dagen har det förts diplomatiska samtal om resolutionen. Enligt BBC har USA velat tona ner delar av resolutionen som kräver att Israel och Hamas tillåter att bistånd skickas till Gaza via havet, land och från luften. Resolutionen uppmanar till att gisslan släpps omedelbart och ovillkorligt, och försäkrar om stödet för en tvåstatslösnin





Totalt 24 gisslantagna, 13 israeler, 10 thailändare och en filippinsk medborgare, släpptes under fredagen av Hamas. Men över 200 personer uppges fortfarande hållas fångna av terrororganisationen. - För gisslans familjer och för Israels medborgare vill jag understryka att vi ska få hem alla de bortförda. Det är ett av målen med kriget och vi ska uppfylla dem alla, säger han

