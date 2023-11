Entreprenör skövlade 180 år gamla tallar – granskas av kommunen: ”Stort naturvärdestapp”

NWT:s egna bilder från platsen avslöjade att träd togs ner så nära vattenlinjen som 30 till 40 meter. Strandskyddet på platsen gäller 100 meter från vattnet. Entreprenören har blivit polisanmäld för skogsskövlingen, men åklagaren lade ner ärendet med hänvisning till en tung bevisbörda.Att ta ner träd inom strandskyddat område är tillåtet om det anses som skogsbruk – till exempel gallring eller annan skogsvård – men det anser Karlstads kommun inte att det rört sig om i det här fallet.

”Det är klokt att vidgå att avverkningen av den yta för vilken du medgivits positivt förhandsbesked har delvis andra motiv än renodlat skogsbruk”. Experten skriver att entreprenören i samband med det ”passat på” att göra ”en reguljär skogsbruksåtgärd” på vissa av sina övriga marker.”Vidare är detta inte att betrakta som avverkning. Områdena som tallarna tagits ned på har ett tydligt samband med förhandsbeskedet”, skriver en handläggare på förvaltningen i ett mejl till entreprenören.

Förvaltningen har ännu inte beslutat om några åtgärder, men handläggaren skriver att det troliga är att entreprenören kommer att tvingas återplantera tallar av en viss ålder och att kommunen ska följa upp och kontrollera att det verkligen sker.– Nu håller vi på med själva handläggningen och komplettering med fastighetsägaren, som får komma in med sitt bemötande.

