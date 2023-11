En korv med ketchup och Selma: Här får du kvitto på läslusten

Tiden när man kunde betala med en Selma är förbi, sedan tjugolapparna gjordes om, men just nu kan man få en Selma i retur i kassan på Pressbyrån. Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga är en av böckerna som finns med i slumpgeneratorn, när inledningen på klassiska bokberättelser printas ut på kvittona.

Kvittoprojektet är igång i hela landet fram till den 5 november och både romaner och barnböcker finns med, från Sherlock Holmes till Karin Boyes Kallocain.Sandra Johansson på Pressbyrån vid Centralstationen i Karlstad har inte fått så många kundreaktioner ännu. Dels för att inte så många kunder tar kvitto, men också för att många som handlar har bråttom till tåget.

– Här går det fort! De upptäcker nog inte det här förrän de kommer ombord och då blir det ju en trevlig överraskning, säger hon.– På kvittot kommer det ut en 15 centimeter lång text ur första kapitlet och under den finns en QR-kod. Scannar du den kommer du åt alla böckerna som är med och kan läsa hela boken på din läsplatta eller mobil, förklarar Sandra Johansson.

I ett pressmeddelande lyfts initiativet som ett nytt och innovativt sätt att sprida det skrivna ordet. – Vanligtvis uppmuntrar vi inte kunder att ta papperskvitton, och de skrivs inte ut om inte kunden ber om det, men under den här perioden kommer vi slå ett extra slag för att våra kunder ska ta kvittot för att börja läsa och förhoppningsvis bli inspirerade att läsa vidare, säger Lennart Schultz, marknads- och kommunikationschef på Reitan Convenience Sverige, företaget som är franchiseägare till Pressbyråkedjan.

