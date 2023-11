En hel zodiak om Zorn av Svensson

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

FEBER: Bisarrt ful fontän invigd i Wien. Kostade tydligen 1,8 miljoner euro....Konst är konst och ibland är den bra konstig. För att fira att staden Wien nu haft källvatten i deras vattenledningar i 150 år har en ny fontän uppförts i staden. Den kostade tydligen 1,8 miljoner euro och nu är den invigd, men den ser ju helt förkastlig ut.

DAGENSNYHETER: Turkiet behandlar den svenska Natoansökan sämre än FinlandsTurkiet behandlar Sveriges Natoansökan sämre än Finlands. Utrikesminister Tobias Billström anser att Turkiet har haft goda skäl att kräva mer av Sverige.

DAGENSNYHETER: Noterat av DN:s läsare den 31 oktoberDagens Nyheters läsare ger kortfattat sin syn på läget i Sverige och världen samt DN:s innehåll den 31 oktober 2023.

DAGENSINDUSTRI: Antisemitism flödar i Kina – därför tillåts denExperter kommenterar antisemitismen på kinesiska plattformar och varför censurapparaten låter kommentarerna frodas.

VFSPORTEN: Måldrottningen om Karlstads nyckel: ”Den som kommer göra att vi klarar oss kvar”Flera av de främsta poängplockarna försvann – d...

ETC_REDAKTIONEN: Pyspunka för den högerextrema Förtals­ombudsmannenGer vi för mycket uppmärksamhet åt Förtalsombudsmannen, ett högerextremt projekt rattat av en tidigare NMR-knuten 21-årig rättshaverist?

