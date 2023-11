– en bostadshjälp för våldsutsatta kvinnor vid flytt till ny kommun

Första steget för våldsutsatta kvinnor och barn som akut måste lämna hemmet är ofta ett skyddat boende. Det får den skyddsbehövande för det mesta hjälp med av en kvinnojour eller socialtjänsten. Men när kvinnan ska flytta och kanske på egen hand måste hitta en permanent bostad inom säkert avstånd från den misshandlande partnern är det inte alltid lika lätt.

Samtidigt med förfrågan skickar socialtjänsten med ett underlag som beskriver vilka behov kvinnan har och understryker vikten av att hennes identitet inte röjs. Socialtjänsten på hennes nya ort får därmed all information som behövs för att kunna ta emot och hjälpa henne på bästa sätt

Det handlar om långsiktigt stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor; det akuta skyddet tillhandahålls av andra instanser, exempelvis kvinnojourerna.I slutet av 2022 fick Töreboda kommun omkring 75 000 kronor i statsstöd för att utveckla sitt arbete med att skapa stadigvarande boende för våldsutsatta.

Huvudsyftet med samarbetet är att snabbare kunna hjälpa de våldsutsatta klienterna, men också att avlasta de socialarbetare som arbetat med att leta permanenta boenden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Ordföranden om det ogiltiga valet i Torsby: Ibland blir det felI fredags kom domen från förvaltningsrätten som meddelade att valet av kommunalråd i Torsby var felaktigt utfört. –Man får beklaga att de ser det som att man har gjort fel, säger Mikael Löfvenholm (M), 1:e vice ordförande i Torsby kommunfullmäktige.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

MTNYHETER: JUST NU: Moelven Töreboda varslar flera medarbetare – till följd av marknadslägetUnder tisdagen meddelade Moelven Töreboda AB at...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

MTNYHETER: Gunilla och Herbert – årets Eldsjälar i TörebodaMed utmärkelsen följer en inbjudan till länsmiddag med landshövdingen Sven Tolgfors på residenset

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

OPSE: Bortglömda knepet för att leva till 100Det finns ett enkelt sätt att öka hälsan och livslängden, ändå pratar ingen om det.

Källa: opse | Läs mer ⮕

NWTSE: Annelie från Sunne satt fast på E18 – hyllar Röda korset och Norsk Folkehjelp”Det var en upplevelse, men det var drygt med så många timmar i bilen”

Källa: nwtse | Läs mer ⮕