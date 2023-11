Elreserven i Karlshamn utslagen av oljeläckan

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.15:52 - 1 nov, 2023 Karlshamnsverket får inte köras igång de närmaste dagarna. Anledningen är det omfattande oljeutsläppet från grundstötta fartyget Marco Polo.

"Icke tillgänglig som en följd av hög risk för kontamination av kylvattnet från extern oljeläcka", heter det i ett meddelande från elbörsen Nord Pool. Det oljeeldade verket fungerar som en effektreserv om det behövs extra kraft i elnätet i södra Sverige. Nu är det inte särskilt aktuellt för närvarande eftersom effektbalansen i elsystemet är god. Verket brukar kunna tas i bruk några gånger per vinter när det är extra kallt och elförbrukningen hög.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt.

