Elreserven i Karlshamn utslagen av oljeläckan

”Icke tillgänglig som en följd av hög risk för kontamination av kylvattnet från extern oljeläcka”, heter det i ett meddelande från elbörsen Nord Pool.

