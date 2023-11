Elin fick direkt en tid för en extra kontroll, och kördes till sjukhuset av sin mamma. Blivande pappan Oscar var inte hemma den dagen, utan var på utbildning i Falköping. Väl inne på sjukhuset gick plötsligt allt väldigt fort. Klockan 13:15 låg hon uppkopplad med CTG och sms:ade med sambon Oscar. Tio minuter senare sprang plötsligt vårdpersonal in och sa att ”bebis måste ut NU”.

– När man flyttade mig från uppvaket upp till neo så var det första jag såg fyra fem stycken i personalen som står runt henne. Det andra jag ser är min mamma som börjar gråta och då bröt jag ihop. Jag tänkte direkt att det var något som är fel! Men min mamma blev glad att se mig och personalen höll på att sätta in något i naveln på vår dotter.

– Så hans första möte med dottern var känslosamt. Han kände även en oro då han inte fick någon information om hur det var med mig och oro då vår dotter låg med massa sladdar och CPAP för andningen, berättar Elin.

Hela familjen flyttades efter det från NÄL till Hjärtcentrum vid Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg. Oscar åkte med i ambulanstransporten och Elins mamma körde henne. – Tiden som gick under operationen var nog de längsta timmarna någonsin. Jag ville sova och vakna när mardrömmen var över, för det var så det kändes, som en mardröm. Att lämna över sin lilla bebis till narkospersonalen och sen bara vänta och vänta på att få ett samtal där man hoppades få höra att allt gått bra och att hon levde...– Det var en otroligt tuff tid.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESSEN: Elins dotter föddes med allvarligt hjärtfel: ”Livet kändes så orättvist”När Elin Johansson är höggravid märker hon att fosterrörelserna minskar i magen. På sjukhuset tas snabbt beslut om ett akut kejsarsnitt och sambon Oscar körs dit med blåljus. Och när dottern Livia föds hittas ett hjärtfel – och hon förs i ambulans till Hjärtcentrum.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Elin, 45, fick en stroke på gymmet: ”Hjälp mig, jag dör”I januari 2023 drabbades Elin Andersson av en stroke när hon precis skulle börja ett crossfit-pass på gymmet. Plötsligt kändes något väldigt fel. Det snurrade till i huvudet och hennes kropp kändes ”som spagetti”. – Jag tänkte ”Jag måste hålla mig vid medvetande så länge att jag hinner träffa mina barn, innan jag dör”.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Kulturkrönika: Livet vore roligare om vi slutade vara så nyttigaFöreställningen om att all ansträngning ska tjäna något slags högre syfte förföljer oss. Det är dags att göra upp med nyttotanken, skriver Mikaela Blomqvist.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Joel Lundqvists sista resa med gänget – nu börjar nya livet✓ Tårfyllda samtalet med familjen i hemmet: ”Hoppas bli mer närvarande”. ✓ Brutala avslutet på karriären: ”Det var helt overkligt”. ✓ Hyllningen av Frölunda:

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Joel Lundqvist om nya livet: ”Är på en bra plats”En över 20 (!) år lång karriär tog slut i våras. Hur stänger man egentligen det kapitlet? Hur går man vidare? Joel Lundqvist hade en tuff uppgift framför sig som han tog sig igenom.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Hanna vann att få sjunga med Lasse Stefanz: ”Ett minne för livet”Chokladförsäljaren från Halmstad ska göra duett med Olle Jönsson i ”De sista ljuva åren” när bandet kommer till Halmstads Teater den 12 november 2023. Tävlingen hette Stjärna för en kväll.

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕