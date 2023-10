Elfsborg känner ingen guldpress: 'Fortfarande många som inte tror på oss'

Malmö FF gick segrande ur det så viktiga bortamötet mot IFK Norrköping under söndagen. Nu går man upp i en tillfällig serieledning och sätter press på IF Elfsborg inför kvällens derbybatalj mot IFK Göteborg.

Men efter 27 spelade omgångar ledde Elfsborg med två poäng. Trots det känner boråsarna ingen press inför de avslutande tre matcherna i jakten på sitt första SM-guld sedan 2012. - Vi är bara glada över det. Vi har kämpat för det här hela säsongen, att sätta oss i den här situationen. Vi njuter bara av det och tänker inte så mycket. Det är fokus på nästa match hela tiden. Det tycker jag att vi har varit jäkligt duktiga på och det ska vi hålla i de sista tre omgångarna, menar Niklas Hult.- Ja, det gör vi väl fortfarande.

Även manager Jimmy Thelin menar att stämningen i truppen är lugn och sansad, trots de minst sagt viktiga matcherna som återstår. - Det är faktiskt fortfarande väldigt lugnt. Det är fortfarande nio poäng att spela om, så än så länge är vi inte där. Det är väldigt harmoniskt och inget snack om eventualiteter, utan bara fokus på matchen mot Göteborg. Man kan tro att det är mer, men det är faktiskt väldigt lugnt. Jag måste säga det. - Bara att det är väldigt positivt och mycket spännande att se fram emot. headtopics.com

