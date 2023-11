Elever i Strömsunds kommun kan tvingas åka buss fyra timmar per dag

ela Sverige ska leva, säger politikerna med jämna mellanrum. Men det är svårare att efterleva besvärjelsen i verkligheten. I Strömsunds kommun som ligger i Jämtlands län har man gjort en internutredning när det gäller skolsituationen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Praktik ska hjälpa elever att hitta rätt gymnasieutbildningDen här veckan gör 100 niondeklassare i Jönköpings kommun praktik trots att det är höstlov. Det är en satsning som ska göra det lättare för elever att veta vad de ska välja för program på gymnasiet.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Skolverket: Fler elever måste läsa yrkesutbildningarFler elever måste läsa yrkesutbildningar på gymnasiet. Annars finns det risk för stor brist inom till exempel industri, vård och omsorg, menar Skolverket som vill att utbudet på gymnasiet matchas mot arbetsmarknadens behov.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Svar: ”Israelerna behöver ledare som älskar sitt folk mer än de hatar palestinier”Göran Lund: Israel är en ockupationsmakt som under premiärminister Netanyahus utvidgat illegala bosättningar på Västbanken.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Kalla i ny bok: ”Litade aldrig på det han sade”Pekar ut ledare bakom kaoset.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

ETC_REDAKTIONEN: Röda korset om attacken mot lägret: ”Har rätt till skydd”Hundratals döda och skadade • IDF: Riktades mot Hamas-ledare.

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Ledare: Israel kan bara vinna genom att följa krigets lagarHumanitär hjälp måste släppas in i Gaza även om det försvårar kriget mot Hamas. Det ligger också i Israels intresse.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕