Electronic Arts stiger i efterhandeln efter rapport

Och allt fler av de komponenter som vår industri sätter ihop och säljer till andra länder tillverkas nu på hemmaplan. En rapport från Teknikföretagen 2022 visar att de stora svenska industriföretagen har ökat samarbetet med inhemska underleverantörer sedan 2017, och pandemin och kriget i Ukraina har förstärkt trenden.– Underleverantörerna är oerhört viktiga för svensk ekonomi och export.

– Jag besökte nyligen ett företag i Värnamo, ett klassiskt medelstort företag med en omsättning på 75 miljoner kronor. Produkterna de sålde monterade de i sin anläggning, men varenda del köpte de från andra lokala företag i regionen.

Eftersom underleverantörerna är så viktiga för svensk export så gäller EKN:s erbjudande även dem. Det innebär till exempel att EKN kan dela risk med banken när en underleverantör till exportföretag behöver låna pengar. När EKN står för 50 procent av risken så ökar chansen att banken kan säga ja.

Ett annat exempel är när du som underleverantör till en exportkund lyckas förhandla till dig ett förskott på en order. Din kund vill då ofta ha en bankgaranti för att ge dig ett förskott. – Men banken kanske har svårt att ge dig en sådan på egen hand, om deras kalkyler inte håller. EKN:s motgaranti försäkrar 75 procent av förskottsbeloppet. Det gör det lättare för banken att ställa ut förskottsgarantin, vilket i sin tur gör att ditt företag kan få sitt förskott av köparen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.