Electrolux: Skulden större än börsvärdet

I Europa, som är bolagets vinstmotor, är Q3-omsättningen 10,6 mdr för Electrolux (-11,5% organiskt) vilket innebär en lägre nivå än innan pandemin. Under motsvarande kvartal 2019 och 2018 var siffrorna 11,0 och 10,9 mdr.Det är höga vågor och djupa abysser i rapportfloden mot analytikernas konsensus. Billerud slog estimaten med häpnad medan Electrolux är största besvikelsen…Afv går igenom alla aktuella insynsaffärer.

Den snabba utvecklingen inom AI-baserade språkmodeller, så kallade Natural Language Processing models (NLP), har liksom verksamhetsnyttan exploderat. Branschrapporten Framtidens jurist 2023 tydliggör…Kommande vecka rapporterar bland annat Skanska, Storytel, Kambi, Kjell Group och Balco. Utdelning är att vänta från Investor, NCC, Fastpartner och Intrum.…Medicinteknikbolaget Prolight Diagnostics vill ta in 98 Mkr genom en företrädesemission av units.

Electrolux lanserar massivt besparingsprogramElectrolux utökar sitt besparingsprogram och siktar nu på att kapa de årliga kostnaderna med 10-11 miljarder kronor. Vitvarutillverkaren räknar med att 3.000 tjänster påverkas och avsätter flera miljarder kronor i omstruktureringskostnader. Läs mer ⮕

Vinstmiss av Electrolux – utökar besparingsprogram kraftigtElectrolux vinst var klart lägre än väntat under det tredje kvartalet, samtidigt som försäljningen sjönk med 8 procent jämfört med i fjol.Vitvarutillverkaren utökar nu sitt besparingsprogram och siktar nu på att kapa de årliga kostnaderna med 10-11 miljarder kronor. Bolaget räknar med att 3. Läs mer ⮕