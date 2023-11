Ekot 22:00 Hundratals utländska medborgare har korsat gränsen mellan Gaza och Egypten

Ekot 12:30 Hjälporganisationer når inte de civila i Gaza - som vittnar om akut behov av nödhjälpKontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HALLANDSPOSTEN: Första ambulanserna från Gaza i EgyptenDe första ambulanserna med sårade från Gazaremsan har anlänt till Egypten, rapporterar en egyptisk källa. Det sker efter att Qatar har medlat fram en överenskommelse

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Första ambulanserna från Gaza i EgyptenDe första ambulanserna med sårade från Gazaremsan har anlänt till Egypten, rapporterar en egyptisk källa. Det sker efter att Qatar har medlat fram en överenskommelse

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Första ambulanserna från Gaza i EgyptenDe första ambulanserna med sårade från Gazaremsan har anlänt till Egypten, rapporterar en egyptisk källa.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Första ambulanserna från Gaza har anlänt till EgyptenQatar har medlat fram en överenskommelse.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Gazagräns mot Egypten har öppnatDirektsända bilder visar hur människor nu släpps igenom vid gränsövergången Rafah från Gaza till Egypten.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: IDF: Slagit till mot hundratals platser i Gaza – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕