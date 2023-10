Ekot 16:45 Jakten på massmördaren i USA fortsätter

Kontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Ekot 06:00 Masskjutning i Maine i USA-över 20 döda och många skadade

Ekot 08:00 Masskjutning i USA-ensam gärningsman jagas

Dykare och ekolod – nya draget i jakten på mördaren
Polisen fortsätter jaga den den misstänkta mannen efter masskjutningen i USA. Men den före detta militärens vana i terräng är en av de utmaningar som identifier

Saftiga skrällen i jakten på härlig utdelning!
Rögle och Linköping har ledigt under torsdagskvällen. Övriga tolv SHL-lag ska in i elden den här aftonen. Färjestad och Timrå är två favoriter som ska ha goda c

Därför är en bra IR-strategi en nyckelfaktor i jakten på tillgång till kapital
Struktur ger tid över till annat och det behöver inte vara komplicerat. En bra början är en vision, några mål och en strategi på hur man tar sig dit. Det skriver Helena Nordman-Knutson, senior rådgivare på Safir Communication i en gästkrönika.

Grönt ljus för järnvägar i Skåne och väst
Regeringen har gett klartecken för flera nya järnvägsprojekt, rapporterar Sveriges Radio Ekot.