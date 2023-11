Ekobrottsmyndighetens generaldirektör lämnar

– Jag har gett regeringen besked att jag vill avsluta mitt förordnande som generaldirektör när det löper ut nästa år. Anledningen är att jag vill hinna göra något annat innan jag går i pension. Regeringen och jag är överens i frågan, säger Monica Rodrigo.Hon kommer vara kvar på sin tjänst fram tills att en ersättare har hittats.

