Egypten vill hjälpa till att evakuera 7 000

Gränsövergången Rafah i södra Gazaremsan vid gränsen till Egypten. Arkivbild Bild: Fatima Shbair/AP/TTEgypten lovar att hjälpa till med evakueringen av "runt 7 000" utlänningar och personer med dubbelt medborgarskap i Gaza. Det uppger Egyptens utrikesdepartement i ett uttalande.

Under ett möte med utländska diplomater säger biträdande utrikesminister Ismail Khairat att Egypten förbereder sig för "mottagande och evakuering av utländska medborgare från Gaza via gränsövergången i Rafah", och tillägger att de omkring 7 000 representerar "över 60" nationaliteter.

