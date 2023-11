Efter polisens väskförbud - detta gäller på Göteborgs arenor

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESSEN: Planen för Mello efter nya väskförbudet: ”Förståelse”På onsdagen kom beskedet: Väskor totalförbjuds på stora evenemang på grund av det höjda terrorhotet i Sverige. Melodifestivalens projektledare, Anders Wistbacka, ser positivt på beskedet. – Syftet är att öka tryggheten och vi tror att publiken har stor förståelse, säger han.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Frölundas besked efter väskförbudet – hänvisar publiken till CentralstationenFrölunda kommer inte kunna hjälpa till med att ta hand om några väskor under torsdagens hockeymatch. Istället kommer besökare som missat det nyinförda väskföbudet till Centralstationen. – Det är det närmaste stället där man kan låsa in en väska.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Uppmaningen efter väskförbudet på idrott: ”Lämna väska och elcykel hemma”Inga väskor tillåts på större idrottsevenemang. Inför HBK:s sista allsvenska hemmamatch mot Kalmar FF uppmanas åskådarna att lämna väskor och elcyklar hemma.

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Polisen: Så ska väskförbudet på stora evenemang fungeraFrån 1 november råder väskförbud på större evenemang. Här är polisens information om vilka evenemang och väskor det gäller och vilka undantagen är.

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Väskförbudet: Det här gällerUtifrån det rådande säkerhetsläget i samhället har polisen från och med den 1 november fattat beslut om ett totalt väskförbud på större evenemang i Sverige.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ishockey: Supporterföreningen rasar mot väskförbudet: ”Ingen tydlig motivering”Polismyndigheten har infört totalförbud mot väskor på alla större evenemang i Sverige. Ett beslut som kritiseras av Hockeysupporterunionen (HSU). – Vi ser inte någon tydlig motivering, säger HSU:s ordförande Marcus Åström till SVT Sport.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕