Efter NWT:s granskning – kommunen tillsätter extern utredning

Efter att granskningen publicerades har Munkfors kommun påbörjat rekryteringen av en ny kommunchef, eftersom Jan-Olof Appel ska gå i pension. Samtidigt har kommunalrådet Mathias Lindquist (S) tagit över chefskapet över Anna Appel under den tid som återstår innan Jan-Olof Appel slutar.Dessutom ska arbetsmiljöproblemen utredas.

Utredningen ska beröra ”hela kommunen”, men med start inom Anna Appels verksamhetsområde lärande och stöd, enligt kommunstyrelsens beslut. Det finns ett utbrett internt missnöje med Anna Appel och flera rektorer har slutat efter konflikter med henne.– Jag vet inte så mycket än så länge, mer än att det fattats beslut om att vi ska göra den, säger Therese Pettersson.– Jag har inte beställt någon utredning än. Jag ska kolla vilka vi ska ta in offerter från.Enligt Mathias Lindquist har planen hela tiden varit att göra en utredning.

”Men att vi först ville förankra med de övriga partierna om en extern arbetsmiljöutredning. Samtliga partier står bakom det beslut som vi tog den 23 oktober på kommunstyrelsen”, skriver han i ett sms.Förnekade kännedom

Anna Appel, Jan-Olof Appel, Mathias Lindquist och utskottet lärande och stöds ordförande Pia Falk (S) förnekade först kännedom om kritik mot Anna Appel. När NWT konfronterade dem med att Lärarnas riksförbund gjorde en skrivelse om kritiken våren 2020 sade de att de trodde att frågan handlade om nutid och inte dåtid.

