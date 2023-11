Efter hyresbråket: Folkteatern blir kvar vid Järntorget i Göteborg

Det var i december förra året som en hyreskonflikt uppstod mellan Folkteatern och hyresvärden Folkets hus i Göteborg. Enligt Folkteatern ville hyresvärden fördubbla hyran – en uppgift som motsattes av Folkets hus.

Ett ord bråk uppstod också om huruvida hotellgästerna på Peter Stordalen nya hotell skulle störas av högljudda besökare på den näraliggande restaurangen Folk. Men efter en utdragen förhandling är nu parterna överens om ett långsiktigt hyresavtal. Villkoren, som sträcker sig över tio år, innebär att teatern blir kvar på Järntorget tillsammans med restaurang Folk.

– Folkteatern kan nu fokusera på att fortsätta att fullfölja sitt uppdrag: att bedriva scenkonstverksamhet av hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland, liksom att restaurang Folk finns kvar i lokalerna.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: Folkteatern i Göteborg har nytt kontraktVräkningshotet mot Folkteatern i Göteborg på grund av den livliga restaurangen är nu helt undanröjt. Teatern har tecknat nytt kontrakt med Folkets hus.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Fotboll: Elfsborg tillbaka i serietopp efter sent ledningsmål mot GöteborgElfsborg är åter serieledare i Allsvenskan. Matchhjälte blev inhopparen Alexander Bernhardsson som från distans sköt in 2-1 med sju minuter kvar av matchen. – Underbart. Det finns inget bättre än att vinna sådana här matcher, säger matchvinnaren till Discovery+.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Svartsjukedrama – kvinna slogs medvetslös vid mackTre unga kvinnor sitter häktade efter en grov misshandel mot en fjärde i centrala Göteborg.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Folkteatern blir kvar i tio år – skriver nytt hyreskontraktFolkteatern har kommit överens med hyresvärden Folkets hus. De sista detaljerna slipas nu för ett tioårigt hyreskontrakt. – Vi har en uppgörelse och jag är väldigt

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Alexander Bernhardsson hjälte – Elfsborg kopplar grepp om guldplatsenElfsborg är tillbaka i serieledning – efter en dramatisk ödesmatch mot IFK Göteborg. Då gjorde Alexander Bernhardsson det avgörande målet – direkt efter en tung

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Askou rasar på domarinsatsen: 'Det eskalerar - jag fattar ingenting'GÖTEBORG. IFK Göteborg föll mot Elfsborg efter flera omdiskuterade domslut.Då rasade Blåvitts tränare Jens Askou på domarteamets insats.- De förlorar matchen totalt efter tio minuter, menar han.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕