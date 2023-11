Efter frontalkrocken i snökaoset: Man i 60-årsåldern på IVA med allvarliga skador

Föraren av personbilen, en man i 60-årsåldern, vårdades på måndagen på IVA på centralsjukhuset i Karlstad för skallskada, fraktur och bröstkorgsskada. Sjukvården beskrev mannens tillstånd som allvarligt, men stabilt.

Det var totalstopp i trafiken under räddningsinsatsen som totalt pågick i tre timmar. Polisen var kvar på platsen till klockan 15.00 då bärgare anlände. – Därefter tog Trafikverket över som var kvar på platsen till klockan 21.12. Insatsen på E45 pågick i totalt 12 timmar, säger Sophia Jiglind, presstalesperson polisregion Bergslagen.Olyckan på E45 var en av tre trafikolyckor som polisen bedömde som allvarlig under snöiga måndagsdygnet. Totalt larmades polis och räddningstjänst ut på 46 trafikolyckor i Värmland.

Samma dygn rapporterades 29 trafikhinder, däribland nedfallna träd samt lastbilar och personbilar som utgjort trafikhinder. – Flera bilister var ute och körde med fel däck och framförallt lastbilar hade svårt att ta sig fram och stoppade därför upp trafiken under långa perioder. På E18 i Hån i Norge blev flera bilister sittandes en hel natt.Det fortsatte snöa på många håll i Värmland under tisdagen, men vädret orsakade långt färre olyckor under tisdagsdygnet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HALLANDSPOSTEN: Misstänkta elcykeltjuvar stoppades av polisen tre kvart efter stöldenMindre än en timme efter att cykelns ägare upptäckte stölden stoppade polisen den misstänkta tjuven. Han och en kompis råkade passera en rutinkontroll. I cykelkorgen

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Kvinna död efter krock med lastbilEn kvinna har dött efter en trafikolycka på riksväg 56 utanför Gävle, skriver polisen.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Fyra häktad efter tillslag mot stuga – full av narkotikaPolisen slog till efter en tids spaningsarbete

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Fyra häktade efter tillslag mot stuga – full av narkotikaPolisen slog till efter spaningsarbete

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Fyra häktade efter tillslag mot stuga – stort narkotikafyndPolisen slog till efter spaningsarbete

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Fem häktade efter tillslag mot stuga – stort narkotikafyndPolisen slog till efter spaningsarbete

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕