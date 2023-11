Efter förbudet: Inga väskor på Björklövens hemmamatch i Umeå

Han säger att deras entrépersonal har fått besked om att vända bort alla som försöker ta sig in med väskor. – Vi är beredda och ingen kommer in med väska ikväll ifall de inte behöver en av medicinska skäl, säger Anders Blomberg.– Nej, tyvärr finns inte den möjligheten. Det här kom som plötsligt att vi inte har hunnit anpassa oss.

I klippet: Se när publiken kontrolleras innan de får komma in i arenan, och hör vad de tycker om väskförbudet.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: Japans besked: Inga valutainterventioner gjordes i oktoberJapan genomförde inga valutainterventioner under perioden 28 september till 27 oktober.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Wärtsilä rapportrusar: ”Inga tecken på en konjunkturnedgång”Den finländska verkstadskoncernen Wärtsilä, med Investor som största ägare, redovisade en stark orderingång och förbättrad lönsamhet.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

MTNYHETER: De vill hylla Inga-Lisa på en mer central platsSåg ni den hemmasnickrade skylten vid Gul...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: FN-rapport: Inga militära mål vid bombad vakaDet fanns inga militära mål vid en minnestjänst i ukrainska Charkiv när en robot slog ned där och dödade mängder av civila, enligt en FN-utredning. Det ses som sannolikt att ryska styrkor gjorde det med avsikt.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: FN-rapport: Inga militära mål vid bombad vakaDet fanns inga militära mål vid en minnestjänst i ukrainska Charkiv när en robot slog ned där och dödade mängder av civila, enligt en FN-utredning. Det ses som

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: FN-rapport: Inga militära mål vid bombad vakaDet fanns inga militära mål vid en minnestjänst i ukrainska Charkiv när en robot slog ned där och dödade mängder av civila, enligt en FN-utredning. Det ses som

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕