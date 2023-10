Efter covid-utbrott: Jättetryck på vaccinationstider – alla samtal besvaras inte

Birgitta Sahlström, verksamhetschef vaccination Värmland, säger att vaccinationsbokningen inte klarar att svara på alla samtal som kommer nu.Just nu ringer väldigt många för att boka eller ändra tid för vaccination.

– Vi svarar inte på alla samtal nu, så är det, säger Birgitta Sahlström, verksamhetschef för vaccination Värmland. Den senaste tiden har det gått ut kallelser med en erbjuden tid för vaccination till 33 000 värmlänningar från 75 år och uppåt och informationsbrev om vaccination till 65-74-åringar. Den 7 november ges de första sprutorna.

– Många ringer för att man vill boka om sin tid. Man kanske vill ha en tid samtidigt som sin partner eller den som man samåker med. Dessutom har ett fel gjort att de brev som gått ut i Karlstadsområdet saknar en bilaga med mer ingående information om vaccinerna mot covid-19, influensa och pneumokocker. Det har skapat en del frustration.– Det är ett vråltryck och jag tror det beror mycket på att smittläget är som det är så man är väldigt mån om sin vaccination. headtopics.com

Många värmlänningar bokar och bokar om tider för vaccination just nu och alla som ringer telefonbokningen får inte svar.Hon säger att man inte hade väntat sig ett riktigt så stort tryck, men hon tror att det beror just på att spridningen av covid-19 har ökat i Värmland mer än i många andra regioner.Hon uppmanar de värmlänningar som rekommenderas att vaccinera sig att logga in på 1177 och boka tid där.

