– efter bisarra WWE-gesten

Efter att ha satt dit en ”lay-up” som innebar två poäng, fick den 213 centimeter långe centern med sig ett straffkast också och hade chansen på ytterligare en poäng. Då valde 29-åringen att fira med en gest där han, på ett något aggressivt sätt, hoppade och pekade mot sitt könsorgan.Grundaren heter Paul Michael Levesque, men är mer känd under sitt wrestlingnamn ”Triple H”. Han använde gesten under sitt intro under sent 90-tal under sent var en del av wrestlingorganisationen WWE.29-åringen använder ofta gesten och tidigare i år bötfälldes han med 25 000 dollar för samma gest.

