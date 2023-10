Edmonton bröt långa förlustsviten i natt

NEW YORK. Edmonton Oilers behövde bara komma ut på grönbete – eller snarare vitbete – för att bli sig själva igen.

De gjorde säsongens bästa match i nattens utomhusdrama mot Calgary och bröt äntligen en fyra matcher lång förlustsvit. – Den här sortens event kan vara precis vad som behövs när man verkligen behöver en vinst, säger Mattias Ekholm till Sportbladet efter 5-2-segern.har ju, till allmän häpnad, inlett säsongen riktigt risigt och hade fram till i natt bara vunnit en enda match.Stjärnorna från oljemetropolen gick äntligen att känna igen, de dominerade från start och vann rättvist med 5-2.

– Nej, förutsättningarna var de bästa jag upplevt i de här sammanhangen. Det var perfekt temperatur, ingen vind, lagom solsken i första perioden och sedan blev det kväll, säger ”Eky”.I Washington såg det ett tag ut som att San Jose Sharks faktiskt skulle kunna ta första segern.Men sista 20 minuterna höjde Capitals intensiteten, vände och vann med 3-1. headtopics.com

– Vi mötte ett desperat lag, men vi jobbade hårt och fick till studsarna med oss och kunde slutföra jobbet, säger Tom Wilson, som satte matchavgörande målet.

