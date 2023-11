Dråpligt White-självmål när Arsenal åkte ur cupen: 'Pinsamt'

Redan i 16:e minuten tog West Ham ledningen framför hemmapubliken. Detta efter att Arsenal-backen Ben White, till synes ohotad, nickade in en hörna i eget mål. - Det där var ett pinsamt självmål. Ett enkelt insläppt mål av Arsenal, och en gåva till West Ham, sa Alan Smith i Sky Sports sändning.

Resultatet stod sig till halvtidsvilan, men i början av andra halvlek utökade West Ham sin ledning. Mohammed Kudus fick då bollen i straffområdet och placerade läckert in 2-0 vid bortre stolpen. Annons - Ett helt superbt avslut av Kudus. Han hade lite tur med förstatouchen men gjorde inget misstag med skottet, sa Smith.

En stund senare putsade Jarrod Bowen till siffrorna ytterligare. Den engelske landslagsyttern plockade upp en retur utanför straffområdet och avlossade ett stenhårt skott som på vägen fram till mål styrde på en Arsenal-spelare, vilket ställde keepern Aaron Ramsdale.

Efter målet, som kom i 60:e minuten, började Arsenal-supportrar att lämna arenan. Det rapporterar Sky. - Vilken kväll för"the Hammers" och vilken miserabel sådan för"the Gunners", konstaterade Alan Smith.

West Ham vann till slut matchen med 3-1 efter att Arsenal reducerat sent på tilläggstid genom Martin Ødegaard. Därmed är David Moyes och hans mannar vidare till nästa omgång i den engelska ligacupen.West Ham: Fabianski - Coufal, Mavropanos, Aguerd, Emerson - Soucek, Alvarez - Bowen, Paqueta, Benrahma - Kudus.

