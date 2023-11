Dom i jättemålet i Sundsvall

På onsdagen meddelade Sundsvalls tingsrätt dom mot 24 personer. Åtalen har gällt bland annat mordförsök och förberedelse till mord. Den 21-åriga mannen döms till elva års fängelse för förberedelse till mord, två fall av försök till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt narkotikabrott samt givande av muta. Efter avtjänat straff ska 21-åringen, som också är irakisk medborgare, utvisas enligt domen.

– Jag kan konstatera inledningsvis att utifrån min klients perspektiv är det positivt att han frikänts från tre försök till mord och ett fall av stämpling till mord, så till vida att då har tingsrätten frikänt honom beträffande de allvarligaste brotten som åklagaren lagt honom till last, säger 21-åringens försvarare Martin Larsson.

Polisen har försökt kartlägga knarkhandeln. När åtalet väcktes vid Sundsvalls tingsrätt i somras offentliggjordes förundersökningen.

