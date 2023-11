DNB sänker Afry till sälj – här är dagens rekar

Vill du bli prenumerant kan du läsaFull tillgång till di.se med nyheter och analyserInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

AFV_MAGASIN: Styrelseledamot i Afry har köpt aktier för 1,1 miljonerJoakim Rubin har köpt 10 000 aktier i Teknikkonsulten Afry där han är styrelseledamot.

AFV_MAGASIN: Afrys Neil McArthur köper ytterligare aktierNeil McArthur har köpt ytterligare 3 270 aktier i teknikkonsulten Afry där han är styrelseledamot.

AFV_MAGASIN: Afrys styrelseledamot köper aktier för 1,4 miljonerNeil McArthur har köpt 13 080 aktier i teknikkonsulten Afry där han är styrelseledamot.

DAGENSINDUSTRI: Tom Erixon köper aktier i Afry för 2,8 miljonerTeknikkonsulten Afrys styrelseordförande Tom Erixon, som även är vd för verkstadsbolaget Alfa Laval, har köpt 25.000 aktier i bolaget för totalt 2,8 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

