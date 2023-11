Djurgårdens spektakulära vändning – Brynäs i topp

Det började också illa borta mot Bik Karlskoga då målvakten Hugo Hävelid släppte in ett skott från mittcirkeln av Hampus Plato. En chockstart för Djurgården och ännu värre såg det ut när Gustaf Thorell gjorde 3–1 efter 15.35 av tredje perioden.Men en stark spurt tog matchen till förlängning sedan Wiktor Nilsson först reducerat och Linus Klasen kvitterat i numerärt överläge, båda målen kom med Hävelid utplockad.Marcus Krüger blev segerskytt för Djurgården.

Seriefavoriten Brynäs tog tillbaka serieledningen som laget tappade efter att ha blivit nollat hemma mot Björklöven i toppmötet senast.SSK tog ledningen genom Ludwig Blomstrand, men Gävlelaget vände inom loppet av 42 sekunder i slutet av första perioden.Oliver Tärnström och Linus Lindblom, i tom bur, avgjorde i sista perioden.

Rutinerade målvakten Anders Lindbäck gjorde comeback i Brynäskassen efter skada och tog 32 av 33 skott. Björklöven föll hemma mot Mora med 0–3 och ligger tvåa, en poäng bakom Brynäs som dock har en match mindre spelad.AIK:s stjärnveteran Richard Gynge har haft svårt att komma i gång med målskyttet den här säsongen – i 9–1-krossen lossnade det dock ordentligt.Kalmar vann det heta nykomlingsmötet och derbyt borta mot Nybro med 3–1.

