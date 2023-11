Djurgårdens mardrömsstart – släpper in direkt

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: ”Släpp in mer humanitär hjälp i Gaza”Jonas F Ludvigsson, barnläkare: Bristen på mat, vatten, mediciner och elektricitet dödar – och den dödar inte minst barn.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: efter Ibrahim-tackling: 'Det är dåligt'Buhari Ibrahim trampade på Kolbeinn Thordarson.Då blev Thordarson varnad, medan Ibrahim slapp undan. - Det är dåligt att jag fick ett gult kort för det, säger IFK-mittfältaren till Discovery+.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

OPSE: Närmare än så här har vi aldrig kommit skidskyttarnaTårar och skratt när stjärnorna släpper oss TV-tittare in på bara skinnet

Källa: opse | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Preem varnar: Så påverkas vi av den sänkta reduktionspliktenRegeringens sänkning av reduktionsplikten kommer att slå direkt mot Preems miljardinvesteringar i förnybara drivmedel.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Svar: ”Reduktionsplikten har inget med klimatet att göra”Ingemar Ström: Biodrivmedel släpper ut minst lika mycket koldioxid som fossila, men sägs ingå i det ”naturliga kolkretsloppet”.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

OPSE: ”Största omställningen vi haft inom skidsporten”Norsk alpinstjärna diskades direkt i premiären

Källa: opse | Läs mer ⮕