Digitalpodden: AI-strejkernas era har bara börjat

– Medan IT-världen ständigt uppdateras och förnyas, är situationen annorlunda inom OT. Från att fabriker och industriprocesser inte har varit uppkopplade över huvud taget, har de nu genomgått en digitalisering och stor utmaning i detta är att många system fortfarande använder föråldrade tekniker och förlegade operativsystem. Detta innebär att digitaliseringen gör dem mer sårbara för cyberattacker.

– Inom områden som vattenförsörjning, elproduktion och sjukvård blir konsekvenserna snabbt ännu allvarligare, därför är det avgörande att dessa sektorer är immuna mot cyberattacker för att trygga samhällets funktion.

I en orolig omvärld växer hotet mot OT-system ytterligare och framtiden kräver därför ett ännu större fokus på cybersäkerhet. En rad undersökningar visar att antalet attacker mot OT-system ökar och blivit mer avancerade samt sprids till olika typer av organisationer.

– Behovet av specialiserade säkerhetslösningar har därför ökat avsevärt. Genom att specialisera oss enbart på just OT-säkerhet har vi på TXOne blivit en ledande aktör på marknaden. TXOnes specialisering gör det möjligt att tala samma språk som maskinerna, vilket ger en högre säkerhetsnivå än vad IT-säkerhet kan erbjuda.

