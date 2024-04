Digital Payments and Applications in India

Digital payments are not as robust as required given its critical role as a public good in the modern society. This is also true for digital applications in general. Typically implemented using a client server network model,when internet access is not available. This will be piloted for the Digital Rupee, the Central Bank Digital Currency (CBDC) in India. When the internet TCP/IP communication is available the TAP enables end-to-end integrity for client server communications.

The International Search Report (ISR) is the first feedback round in the international PCT patenting process. This has now been issued for Crunchfish’s strategically important TAP patent application with international patent application number PCT/IB2024/05113

Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:



dagensindustri / 🏆 46. in SE

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Euroafrica Digital upprättar kontrollbalansräkningEuroafrica Digital har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning, då bolaget anar att det egna kapitalet kan understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

Fel på digital tjänst för skolbesked i StockholmDet går inte att logga in i Stockholms stads digitala tjänst Söka skola. Tajmningen är olycklig eftersom huvudstadens sexåringar i dag får…

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Digital motorväg mellan Tyskland och Norden klar: ”En stor dag”Nu har den sista pusselbiten med att bygga en ”digital motorväg” mellan Tyskland och Norden lagts. Kablarna har sammanförts med varandra i havet utanför Skånes östkust.

Källa: svt - 🏆 37. / 51 Läs mer »

Bolagsjurist till BilloBillo är en digital brevlåda med tillstånd av Myndigheten för digital förvaltning och samtidigt ett betalningsinstitut med tillstånd av Finansinspektionen...

Källa: realtid - 🏆 11. / 63 Läs mer »

Sjukvårdsministern: ”Sverige ligger lite efter i all digital vårdinformation”Införandet av svenska e-receptet utomlands har funnits på den svenska regeringens agenda i mer än tio år. I Finland är användningen av e-recept utomlands redan delvis i drift. Sverige ligger dock efter i den digitala utvecklingen, enligt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »

ANNONS: Digital uppstickare utmanar jättarnaFöretagsaffärer ska inte bara vara de traditionella drakarna förunnat. Tack vare digitalisering gör Leonh investment banking enklare, smartare och mer kostnadseffektivt. Genom att ifrågasätta gamla normer och utveckla nya sätt att arbeta vill de göra finansiell tillväxt möjlig för fler.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »