Di Morgonkoll: Uppgångar i Asien – AMD rapportrusar

DAGENSINDUSTRI: Di Morgonkoll: Tokyobörsen stiger – Bank of Japan ingrep på räntemarknadenNyheter med Sophie Gräsberg

DAGENSINDUSTRI: Morgonkoll: Tydlig uppgång på Tokyobörsen när Toyota lyfterDe ledande börserna i Asien bjöd på en blandad utveckling med dragning mot det positiva hållet under onsdagsmorgonen. Bland enskilda bolag stiger biltillverkaren Toyota kraftigt efter att han lanserat ett återköpsprogram och höjt sin prognos för helåret.

DAGENSINDUSTRI: Morgonkoll: Muntert på Asienbörserna efter Fed-beskedetDe ledande börserna i Asien, med undantag av Fastlandskina, var på ett muntert torsdagshumör efter att den amerikanska centralbanken Fed på onsdagskvällen lämnat räntan oförändrad.

DAGENSINDUSTRI: AMD:s resultat i linje med förväntningarnaDen amerikanska halvledartillverkaren Advanced Micro Devices, AMD, redovisar ett justerat resultat per aktie på 0:70 dollar för det tredje kvartalet 2023.

FEBER: Nu finns Lenovo Legion Go att köpa i Sverige. För 9 490 kronor.Lenovo berättar nu att deras bärbara spelenhet Legion Go nu finns att köpa officiellt i Sverige. Det handlar om en liten maskin med 144 Hz-skärm på 8,8 tum (2560x1600 QHD+), utrustad med AMD Ryzen Z1 Extreme, AMD Radeon RDNATM 3, 16 GB arbetsminne och upp till 1 TB lagringsminne.

GOTEBORGSPOSTEN: Skönhetsjätte sänker vinstprognosKosmetikföretaget Estée Lauder rasar i förhandeln på New York-börsen efter att bolaget sänkt sin helårsprognos utifrån försämrad försäljning i Asien samt kriget

