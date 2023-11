Detta händer torsdag 2 november

Vill du bli prenumerant kan du läsaFull tillgång till di.se med nyheter och analyserInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Efter polisens väskförbud - detta gäller på Göteborgs arenorVäskförbudet - detta gäller på Göteborgs arenor och scener - det blir totalstopp för väskor från och med torsdagen.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Amerikanska räntor faller efter Fed-beskedetAmerikanska räntor sjunker efter Federal Reserves besked på onsdagskvällen. Enligt WSJ handlar det om att en större andel nu av marknadens aktörer nu prisar in att Fed är klara med räntehöjningar för i år.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Fed rör inte räntan – Fed-chefen håller pressträffUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad. Beskedet ligger i linje med analytikernas prognoser och innebär att räntan ligger kvar i intervallet 5,25-5,50 procent – den högsta nivån på 22 år.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Detta vet vi om fartygsolyckan och oljanHär är vad vi vet om olyckan hittills.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Detta vet vi om fartygsolyckan och oljanTre grundstötningar och mängder av oljeindränkta fåglar. Färjan Marco Polo läckte fortfarande på tisdagen ut tjockolja och risken är stor att ännu mer når land.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Detta vet vi om fartygsolyckan och oljanTre grundstötningar och mängder av oljeindränkta fåglar. Färjan Marco Polo läckte fortfarande på tisdagen ut tjockolja och risken är stor att ännu mer når land.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕