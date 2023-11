Det tog 41 miljarder och 23 år att bygga lyxhotellet

Man började bygga hotellet 2007, men detta pausades året därpå på grund av lågkonjunktur. Då var omkring 70 procent av hotellet färdigställt.Först för två år sedan kunde man inleda den avslutande byggfasen och den 13 december slår man upp dörrarna för hotellgäster.Det finns 36 restauranger och barer och ett enormt spa på 67-våningshotellet som har 3 644 rum.

De billigaste rummen på hotellet går på 3 400 kronor per natt, men sviterna på Fontainebleau Las Vegas erbjuder enligt CNN ”en ny nivå av elegans”.De 76 sviterna, som kollektivt kallas Fleur de Lis, tar upp de översta fem våningarna på hotellet och kröns av den 929 kvadratmeter stora vindsvåningen.

Brett Mufson, utvecklingschef på Fontainebleau, utlovar en ”sexstjärnig upplevelse” för den som hyr en av de 76 sviterna. – Vi säger med stolthet att Fleur de Lis är ett mästerverk, med en mening bakom varje detalj och designval, och vi kan knappt vänta på att våra gäster ska upptäcka vad vi skapat för dem, säger Brett Mufson.Idag 11.00

