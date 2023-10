Det krävs för att Degerfors ska rädda en kvalplats

Pashang Abdulla kunde ha avgjort för Degerfors IF i slutet av bortamötet med Varberg. I så fall hade läget sett mindre mörkt ut men chansen till åtminstone en kvalplats finns, trots allt, kvar för DIF:s del.Med två matcher kvar att spela i allsvenskan är Degerfors IF i ett mycket utsatt läge.Men det finns möjligheter, vilka vi går igenom här, för DIF att klättra upp en placering och få kvala.

Den mycket dåliga målskillnaden är ett stort problem för DIF. Den gör att det knappast räcker att komma upp på samma poäng som Brommapojkarna utan värmlänningarna måste ta sig förbi på poäng.Om BP tar fyra eller sex poäng på sina två avslutande matcher spelar det ingen roll hur många poäng Degerfors tar – för i så fall åker DIF ändå ur.

Det kan alltså visa sig att poängen mot ett redan avsågat och nedflyttningsklart Varberg i lördags, via 1–1, blir mycket betydelsefull för Degerfors del – eller inte värd någonting.Innan Degerfors började sin match i Varberg hade laget fått nödvändig hjälp från Djurgården, som vann derbyt borta mot BP med 2–1. headtopics.com

Under söndagen var det en match som hade betydelse för bottenstriden: AIK–Halmstad. Det blev oavgjort där, 1–1. Det innebär att DIF inte ens teoretiskt kan nå i kapp något av lagen. IFK Göteborg, just nu på fast mark, är inför måndagens möte med Elfsborg fem poäng före Degerfors. Så om precis allt går DIF:s väg, och allt annat än Göteborgs och BP:s, finns chansen att komma upp på 13:e plats och till och med slippa kval.I kvalet väntar dubbelmöte med det lag som placerar sig trea i superettan. För tillfället är det Utsikten som ligger trea i superettan.

