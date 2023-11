Det har varit en dödlig månad för journalister

Den 2 november uppmärksammas Unescos internationella dag mot straffrihet för brott mot journalister världen över. En dag som instiftats för att uppmärksamma att iSällan har väl ämnet varit mer brännande än nu, efter en sällsynt dödlig månad för journalister sedan Hamas massiva attack mot Israel den 7 oktober.

Samtidigt har världens blickar för en stund vänts bort från Ukraina, där det rapporterats om att civila och journalister blivit måltavlor under det pågående kriget (något jag). Det kan därför vara bra att påminna sig om att vi nu måste klara av att fortsätta att ha fokus på fler platser samtidigt.

Världen över dödas, fängslas, hotas och censureras journalister. Sammantaget betyder det färre röster som rapporterar, granskar och lyfter andras vittnesmål från verkligheten i världen vidare till en större publik. Viktigt, och inte minst i krig som också är krig om informationen och opinionen.

Journalister ska värnas i konflikter enligt internationell lag, och de stridande parterna måste omedelbart vidta åtgärder för att säkerställa det. Sedan många år samarbetar Sveriges Radios nyhetsredaktion Ekot, genom Sveriges Radios mellanösternkorrespondenti Gaza. Han arbetar just nu under fruktansvärda förhållanden och ger de svenska lyssnarna en bild av den mycket svåra situationen i området dit få utländska journalister nu når.

