Det händer med oss när vi dör – och här är hjälpen du kan få: ”Man kan bli sövd”

Palliativ vård kallas så efter latinets ”pallium” som betyder mantel. Det ska symbolisera omsorgen om den som är framme vid livets slutskede. Den kan ges parallellt med annan vård och pågå under lång tid. Eller vara den hjälp man får de sista veckorna eller dagarna i livet.

”För en del är det det viktigaste som finns att få vara hemma. För andra är det otänkbart”, säger Peter Ekevig.Vården får inte göra något som syftar till att förkorta livet, däremot får de avsluta livsuppehållande vård och avstå från att ge livsuppehållande behandling.

– Det finns de som behöver vara ensamma sista tiden. Det behöver man också prata om. Vi ser ju att folk dör när närstående lämnar rummet, säger Anna-Carin Cleve. – Det är en traditionell uppfattning att det är en skarp gräns mellan kurativ (botande, reds anm) och palliativ vård. Men det har förändrats, i dag kan det vara två parallella vårdinsatser, säger Peter Ekevig.– Ett stort steg för den palliativa vården i Sverige var när ”Det palliativa vårdförloppet” lanserades 2022, då vidgade man målgruppen för palliativ vård till patienter med livshotande sjukdom.

”Vi får väldigt mycket tacksamhet tillbaka. Och det känns bra när vi känner att det ändå blev så bra det kunde bli”, säger Anna-Carin Cleve.Peter Ekevig är en av läkarna i palliativa teamet Karlstad. De ger vård till patienter med cancersjukdom som vårdas hemma i samarbete med kommunens hemsjukvård och hemtjänst.

