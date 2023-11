Det finns ingen plan för högre elpriser

SD-regeringen saknar en plan för att ta Sverige genom den ekonomiska krisen. Och trots att vintern närmar sig finns ingen beredskap för att möta en situation med eventuellt stigande elpriser. För att rusta hushållen inför vintern och skydda svenska folket mot höga elpriser presenterade vi i vår budgetmotion två förslag för energieffektivisering av både flerfamiljshus och småhus.För det första vill vi socialdemokrater satsa ytterligare 360 miljoner kronor per år på stödet för energieffektivisering av flerbostadshus, så att det uppgår till totalt 1,2 miljarder kronor för 2024.

Satsningen avskaffades av M, KD och SD i beslutet om statsbudgeten för 2022 och kommer att vara helt avvecklat till år 2026. Att avskaffa stödet mitt under brinnande lågkonjunktur riskerar att bromsa investeringar i energieffektivisering, när vi tvärtom behöver öka takten.

Energieffektivisering är inte bara viktigt för att skydda hushållens ekonomi. Det är också bra för Sverige. Ökade investeringar i energieffektivisering skulle bidra till att hålla uppe efterfrågan i byggbranschen, där vi har den svåraste krisen sedan 90-talet. Att energieffektivisera bostäder är också en viktig pusselbit för att klara elektrifieringen.

Det här är två förslag som visar att det finns ett alternativ till SD-regeringens passivitet och felprioriteringar – det går att bedriva en aktiv ekonomisk politik.

