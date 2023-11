”Det är så många som inte vågar vara sig själva”

– Jag kunde inte träna som jag ville innan VM, men jag behövde åka dit för min mentala hälsa. Jag ville vara i den pressade miljön. Det var skönt att komma dit men ledsamt att det inte gick bättre– Jag var på semester i Barcelona, London och Norge. Jag kom hem och såg fram emot att träna igen. Jag kände mig himla uppspelt. Nu har jag tränat ett par månader och känner mig frisk och kry.

Khaddi växte upp i utsatta området Angered i Göteborg, hon har sju syskon och hyllar sin mamma Sutay som jobbade både på chipsfabrik och på hemtjänsten för att få det att gå ihop. – Jag älskade att växa upp i Angered med människor med olika religioner och olika bakgrund. Jag lärde mig att jobba hårt av min mamma och det var absolut ingen curlinguppfostran. Den uppväxten har format mig.Khaddi kan inte stava till jantelagen. Det är bara att titta på hennes Instagram.

– Det där att man inte ska sticka ut. Vad är det? Människor får tycka och tänka vad de vill. Men du måste få leva ditt liv som du vill. Jag är mån om att vida flickor och pojkar att de ska våga vara sig själva - så de också ska våga vara det. Om du inte gillar mitt Instagram - blocka mig.– Då är det speciellt kvinnor som hör av sig. De kan undra varför jag lägger ut en bild där jag har bikini.

