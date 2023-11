Det är Israels plikt att försvara sig mot Hamas

Denna distinktion mellan ”plikt” och ”rätt” är avgörande när vi talar om Israels krig mot Hamas, men missas tyvärr alltför ofta av debattörer. Låt mig därför förklara. Min far David föddes i Polen 1939. Han överlevde Förintelsen tack vare ukrainska bönder som under två års tid höll hans familj gömd i ett minimalt källarhål. De fann fristad i Israel 1949, i tron om att endast den judiska staten kunde garantera ”aldrig mer”.

Min far stred i sexdagarskriget som pansarofficer, något som bidrog till att han i hela sitt liv var övertygad om att en territoriell kompromiss var den rätta lösningen på Israels problem och att fred var den enda säkerhetsgarantin som fanns.Min far levde som han lärde. Som universitetsprofessor under 90-talet brukade han åka till Gaza på akademiska utbyten med sina palestinska motsvarigheter.

Bägge attityderna genomsyrar det israeliska samhället och präglar vårt sätt att agera i konflikter. Så även denna gång. Skillnaden är dock att bägge attityderna stukades rejält efter den 7 oktober.De som trodde på fredlig samexistens fick sina drömmar krossade. Och de som ansåg att Israel är det judiska folkets trygga, ogenomträngliga hem, förevisades om motsatsen.

När oroligheter bryter ut i vår del av världen drabbar det judar långt bortom Israels gränser. Inte minst i Sverige, där judar nu avråds från att tala hebreiska eller bära våra symboler, samtidigt som uppmaningar om förinta den enda judiska staten utropas på gator och torg.

