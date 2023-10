Det är inte tvånget och övergreppen som är grejen med Britney Spears bok

– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.seDärefter 149 kr/månad. Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

Britney Spears planerar en till memoarbokBritney Spears verkar inställd på att ge ut en fortsättning på 'The woman in me', hennes självbiografi som precis utkommit. I ett inlägg på Instagram skrev artisten Läs mer ⮕

Britney Spears planerar en till memoarbokBritney Spears verkar inställd på att ge ut en fortsättning på ”The woman in me”, hennes självbiografi som precis utkommit. I ett inlägg på Instagram skrev artisten att ”humor är botemedlet mot allt” och att ”volym två släpps nästa år. Förbered er!”. Men inlägget har senare raderats, rapporterar Variety. Tidningen har pratat med källor nära Spea... Läs mer ⮕

Britney Spears planerar en till memoarbokHintar om att en ny bok om hennes liv redan är planerad. Läs mer ⮕

Britney Spears planerar fler avslöjanden – hintar om en till memoarbokBritney Spears verkar inställd på att ge ut en fortsättning på ”The woman in me”, hennes självbiografi som precis utkommit. I ett inlägg på Instagram skrev artisten att ”humor är botemedlet mot allt” och att ”volym två släpps nästa år. Förbered er!”. Läs mer ⮕

”Det gör ont i hjärtat fortfarande när jag tänker på det”När Nicklas Lidström var liten pojke gled han runt ensam på en naturis i Avesta och lekte att han var Börje Salming. Några år senare spelade Lidström och Salming i samma backpar i Canada Cup och idolen blev en god vän. Senare överträffade Lidström sin idol genom att vinna fyra Stanley Cup och utses till NHL:s bäste back sju gånger. Läs mer ⮕

Tjejmatte trendar på Tiktok – det betyder detTjejmatte – ett sätt att rationalisera onödiga inköp? Det verkligt ologiska sättet att räkna – som skapat finanskriser – det är den typiska killmatten. Läs mer ⮕