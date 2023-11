– Det har varit lite diskussioner innan om de här maskinerna verkligen funkar, men det här kanske var ett bra kvitto på att det funkar.Lara Gut, som vann storslalomen i Sölden, lyfte risken med sabotage efter fluorförbudet. Något som också har slagit de svenska åkarna.

– I slalom spelar det ingen roll. Vi står 90 procent på kant och har inga glidpartier. Det är om någon skulle vilja diska en och spreja på skidorna. Man får ha koll på grejerna, säger Kristoffer Jakobsen och fortsätter:

– Det är extremt lätt att sabotera för någon. Lämnar man skidorna kan du ha en gömd burk bara och spreja på, det behövs inte mycket för att du ska åka fast. Det är ett jätteproblem om det börjar förekomma sabotage. När det är mycket pengar på spel kan man inte lita på någon känns det som. Men jag tror inte att det är någon fara.

Sara Hector tror mer att det nya förbudet kommer att öka pressen och stressen för åkarnas servicemän. – Jag har inte ens tanken att någon skulle sabotera, men det är klart att någon kan göra det. Det vore helt sjukt. Men jag tror inte att det är en sån kultur inom sporten. Det kanske servicemännen är mer oroliga för. De kanske kommer börja tänka annorlunda med skidorna, säger hon.

