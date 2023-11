Det är dags för Egypten att träda fram nu

Det enda som kan vara en lösning är att Egypten släpper till mark av den obefolkade Sinaiöknen, och att detta ihop med det gamla Gaza kan bli det nya Palestina.

