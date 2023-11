Degerforstränaren räknar bort mittbacken från spel: ”Ta sina veckor”

– Han tränade under tisdagen och tog det lugnt i dag. Han är lite trött i en muskel och det ska inte vara någon fara.– Det kommer att ta sina veckor. Han tränar inte fotboll just nu. Christos Gravius, som är avstängd mot Elfsborg, joggade vid sidan av planen. Damjan Pavlovic klev av efter dryga timmen efter en lättare känning.Nästa match spelas på söndag mot ett guldjagande Elfsborg på bortaplan.

– Det är bara att ladda för den. Elfsborg verkar redan ha räknat hem guldet. I alla fall firade dom som att guldet var klart senast. Dom kalkylerar med tre poäng mot oss. Jag hoppas att vi kan göra en jäkligt bra insats. Det blir en häftig match med en fullsatt arena. Jag tror och hoppas att vi kan förstöra deras eventuella guldfirande.Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta.

