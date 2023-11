DEBATT: Höger och vänster borde sluta tjafsa om gängvåldet

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Att samlas och agera samfällt räknas till vårt lands styrka, ett lagtänkande som sträckt sig från fotbollsplanen till styrelserummet, skriver debattören. Bild: Mikael Månsson/TT medier.

I offentligheten brukar två förklaringsmodeller och åtgärdsmodeller framträda. Vi kan kalla dem ”hårdare-tag-modellen” och ”kompensationsmodellen”. Enligt ”hårdare-tag-modellen” ska det bli mer av repressiva åtgärder: vässa polisen, höj övervakningen och strama åt regler.

Ofta ställs dessa två modeller mot varandra, i ett nollsummespel, med betoningar som följer politisk hemvist: Vänsterut förespråkas mer av sociala åtgärder, högerut vill man ha hårdare tag. Men måste modellerna utesluta varandra? Det enkla svaret är nej. Sverige har inte råd att sitta på händerna och fastna i käbbel.

Samlingsregeringar och gemensamma kriskommissioner är inget nytt i Sverige, från andra världskriget till 1990-talets ekonomiska kris. Att samlas och agera samfällt räknas till vårt lands styrka, ett lagtänkande som sträckt sig från fotbollsplanen till styrelserummet.

Dagens våldskris också är en värderingskris, en kris där en gemensam samhällsanda och en delad moralisk kompass håller på att förloras.

