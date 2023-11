DEBATT: De lediga jobben ska gå till personer i Sverige

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Det som borde vara förvånande, inte minst för Sverigedemokraternas väljare, är den helomvändning som partiet nu gjort i frågan om arbetskraftsinvandring.

Vi behöver ta ett ordentligt grepp om svensk arbetsmarknad och införa arbetsmarknadsprövning som regel vid arbetsmarknadsinvandring till Sverige. Reinfeldts och Kristerssons regering valde att ta bort prövningen 2008, något som vi Socialdemokrater då satte oss emot och har sedan dess försökt att återinföra.

Den stora frågan är varför Sverigedemokraterna i detta läge sviker sitt vallöfte om att införa arbetsmarknadsprövning och istället agerar för att fler utländska arbetstagare riskerar att utnyttjas på svensk arbetsmarknad?

Ingen blev särskilt förvånad över att Reinfeldts och Kristerssons regering avskaffade arbetsmarknadsprövningen. Borgerligheten har aldrig stått på arbetarnas sida. Just i den här frågan saknar borgerligheten helt tilltro till vad politiska beslut och åtgärder i praktiken kan bidra till och råda bot på när det gäller oseriösa aktörer, utnyttjande av arbetskraft och lönedumpning.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Sedan arbetsmarknadsprövningen slopades har antalet människor som söker sig till Sverige för att arbeta ökat enormt. I ett läge där konjunkturen viker, hoten om varsel står som spön i backen och arbetslösheten i Sverige ökar, då krävs det betydligt kraftfullare åtgärder från en regering.

